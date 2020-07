I tamponi effettuati oggi sono 9440 e individuano 98 nuovi positivi di cui 36 debolmente positivi e 30 a seguito dei test sierologici. Per quanto riguarda i casi per provincia, ci sono 28 nuovi positivi a Milano di cui 17 in città, 23 a Bergamo e 9 a Brescia. I positivi sono cinque in più a Cremona, a Varese e a Mantova, 4 a Como, 3 a Pavia e a Lodi, due a Lecco e a Monza

Ci sono 21 decessi e 98 nuovi positivi nel bollettino sul Coronavirus SARS-COV-2 in Lombardia pubblicato oggi dalla Regione. Ci sono anche 188 guariti o dimessi mentre sono stabili a quota 41 i ricoverati in terapia intensiva e scendono a 241 i ricoverati non in terapia intensiva: 36 in meno rispetto a ieri.

Lombardia Coronavirus: i dati di oggi nel bollettino del 2 luglio

I tamponi effettuati oggi sono 9440 e individuano 98 nuovi positivi di cui 36 debolmente positivi e 30 a seguito dei test sierologici. Per quanto riguarda i casi per provincia, ci sono 28 nuovi positivi a Milano di cui 17 in città, 23 a Bergamo e 9 a Brescia. I positivi sono cinque in più a Cremona, a Varese e a Mantova, 4 a Como, 3 a Pavia e a Lodi, due a Lecco e a Monza.

Sul numero di nuovi contagiati da Coronavirus scoppiato negli ultimi giorni nel Mantovano “non sono preoccupato, perché credo di poter dire con tranquillizzante sicurezza che è stato posto in essere un tamponamento di tutti i contatti diretti delle persone che sono state individuate come positive state poste in essere tutte le iniziative necessarie “, ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell’incontro all’Università Statale di Milano con il ministro Gaetano Manfredi e i rettori lombardi. “La situazione – ha concluso – è assolutamente sotto controllo con gli isolamenti di quelli che sono risultati positivi”.