Logistica agroalimentare: i servizi a temperatura controllata di STEF

Le aziende che operano nel settore alimentare e agroalimentare, e in particolare i produttori e i commercianti di prodotti alimentari freschi e deperibili, necessitano di un riguardo particolare in merito a tutte le operazioni di logistica: dal trasporto, alla movimentazione e stoccaggio delle merci. Prodotti delicati e particolarmente sensibili alle minime variazioni di temperatura, quali possono essere i latticini, la carne e il pesce, richiedono la massima rapidità di consegna e, soprattutto, un accurato controllo della catena del freddo, che non deve mai essere interrotta al fine di garantire la massima qualità e conservazione degli alimenti. Il servizio di logistica a temperatura controllata proposto da STEF si rivolge proprio a tutte quelle aziende che hanno necessità di una gestione dei trasporti e della movimentazione delle merci in cui venga riservata un’estrema cura alla temperatura: il tutto in modo da garantire la perfetta conservazione di ogni prodotto in base alle specifiche caratteristiche organolettiche. STEF è un’azienda che opera da tempo nel settore della logistica integrata e che ha consolidato la propria posizione grazie ad un continuo lavoro di ricerca e di sviluppo di soluzioni innovative e personalizzate, avvalendosi di mezzi di trasporto e strumenti di ultima generazione. L’azienda è in grado di proporre soluzioni personalizzate e studiate su misura, e rappresenta il partner ideale, affidabile e competente in tutte quelle situazioni in cui la necessità sia quella di poter contare sull’assoluta precisione nel controllo della temperatura durante tutte le operazioni di movimentazione delle merci.

Servizi di logistica elaborati ad hoc

La significativa esperienza nel proprio settore, la conoscenza del mercato e delle relative esigenze, le profonde competenze nell’ambito agroalimentare e nei sistemi a temperatura controllata permettono a STEF di mantenere la propria posizione di leader in un mercato che si evolve e modifica continuamente. A garanzia di un livello di servizio elevato, l’azienda lavora sulla base di precisi standard professionali e ha ricevuto le più importanti certificazioni di qualità; inoltre, si avvale di sistemi informatici e software di proprietà, offrendo soluzioni dedicate ed elaborate esclusivamente per incontrare le esigenze e le necessità di ogni cliente. Grazie alla propria esperienza e alle competenze acquisite, STEF garantisce un servizio mirato ad ottimizzare tutte le attività logistiche, riducendo al minimo il tempo necessario per lo stoccaggio e il trasporto delle merci e mantenendo in ogni fase il totale controllo della qualità. Il settore alimentare rappresenta il punto di forza dell’azienda, che tuttavia è in grado di elaborare servizi specializzati per molti altri ambiti, come per esempio quello della ristorazione. Un contesto particolarmente importante al quale STEF si rivolge riguarda l’industria ittica: il pesce fresco è un prodotto ormai diffuso in ogni territorio e viene acquistato correntemente sia dai privati che da ristoratori ed esercenti pubblici. Il pesce richiede prima di tutto la freschezza, al fine di conservare le proprie caratteristiche nutritive, il gusto e l’aroma e di garantire la sicurezza ai consumatori. STEF Seafood è il comparto dell’azienda dedicato specificamente alle operazioni logistiche dei prodotti ittici freschi, rivolgendosi alla grande distribuzione, ai commercianti, al settore della ristorazione e ai mercati ittici locali. I servizi logistici riservati all’industria ittica sono progettati per garantire il massimo controllo durante tutte le diverse fasi, dal ritiro, al trasporto, alla consegna e allo stoccaggio, per mantenere intatta la catena del freddo alla temperatura ideale e assicurare la perfetta conservazione del prodotto.