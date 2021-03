L’incubo delle varianti protagoniste della terza ondata del covid

Hanno un nome e cognome. Il nome è uguale per tutti, ed è “variante”, il cognome ruba le credenziali dello Stato in cui è stata rivenuta la prima volta. Sono tutte molto violente, più letali e più contagiose: c’è la variante sudafricana, quella brasiliana e quella inglese. Proprio quest’ultima è quella che sta prendendo maggiormente piede in Italia, e che risulterebbe essere la responsabile di circa 1 contagio su 2 nel nostro Paese. Ed è questo che preoccupa, perché se è vero che sembra che la maggior parte dei vaccini rispondono discretamente e difendano anche da queste varianti, è anche vero che non si è ancora in grado di garantire un piano vaccinale affidabile che abbia delle deadline precise e nette. E poi, altro problema varianti: come detto, prendono il cognome del nome del paese in cui vengono isolate la prima volta. Che significa questo? Significa che paradossalmente ne possano nascere in gran quantità, che il virus muta, e che si potrebbe (ahinoi, nessuno se lo augura) tornare presto ai box di partenza. Per questo il ministro della Salute Roberto Speranza continua a dire i non abbassare la guardia, e soprattutto a ripetere che no si possono illudere ai cittadini (come fa qualcuno interno al governo).

