La battaglia della Lega sui Taser? Lamorgese risponde che le prime due gare sono andate deserte

Visto che con ogni probabilità sui migranti la Lega, nonostante abbia piazzato un suo uomo al Viminale, Nicola Molteni, come sottosegretario, non toccherà palla, Salvini sta provando a rivendersi la battaglia sui taser alle forze dell’ordine come un grande obiettivo. Il leader della Lega ha spiegato che non si sa che fine abbia fatto quel dossier che quando era ministro dell’Interno. Ma la realtà è che le gare sono andate deserte, spiega Alessandra Ziniti sul Corriere:

Difficile pensare che su decisioni di questa portata la Lega possa toccare palla con un sottosegretario che certamente non riceverà la delega all’immigrazione, che la ministra terrà probabilmente per sé. Il primo segnale è già arrivato. Alle dichiarazioni di Nicola Molteni di voler ripartire dalla battaglia per i taser, Luciana Lamorgese ha risposto con una nota precisando che dopo due gare deserte ne è già stata indetta una terza che si concluderà a marzo.

Le prime due gare bandite dal Viminale, nel dicembre del 2019 e nell’agosto del 2020, non hanno dato esito. E’ stato necessario, dunque, avviare ora una nuova procedura negoziata. Entro fine marzo 2021 dovranno pervenire le relative proposte, spiegano fonti del Viminale. E il problema è che va verificata la rispondenza degli apparecchi ai requisiti tecnici richiesti. Infatti il 23 luglio scorso si è verificato il ritiro di tutti i taser allora assegnati alle forze di polizia dopo l’esclusione dell’unica azienda costruttrice che si era presentata “per difetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti dal capitolato tecnico”:

Ora è stata indetta una terza gara, cosa succederà?