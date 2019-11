Lavoro, in Italia il record è con il trucco

È vero, lo scorso giugno i dati Istat hanno certificato che l’Italia ha raggiunto il record di occupati con 23 milioni e 415mila persone al lavoro. Ma il dato bisogna leggerlo per capirlo: chi ha permesso questo record sono gli occupati part time, in grande crescita. E da ciò ne consegue che i lavoratori italiani lavorano meno ore rispetto a prima pur essendo di più. Enrico Marro sul Corriere della Sera oggi ci spiega che rispetto al picco di aprile 2008, ovvero dell’anno in cui è cominciata la crisi economica, ci abbiamo messi dieci anni ad arrivare qui. Cinque anni dopo, nel settembre 2013, abbiamo toccato un record negativo: 22 milioni e 107mila:

Da allora è cominciata una lenta risalita, pagata a caro prezzo dallo Stato, con la decontribuzione sulle assunzioni decisa dal governo Renzi, che se ha dato una spinta decisiva al recupero dei posti di lavoro, è costata circa 17 miliardi di euro in contributi alle aziende. Alla fine di questa corsa decennale il numero di occupati ha più che pareggiato quelli che si erano persi, ma così non è stato per le ore lavorate. Abbiamo in sostanza lo stesso numero di lavoratori che avevamo nel 2008, ma lavorano mediamente meno.

Ci sono infatti un milione in più di occupati part time in più rispetto a prima della crisi e il 64% lo è non per sua volontà:

C’è stata poi una forte riduzione degli straordinari e un aumento della cassa integrazione. Risultato: nel primo trimestre 2019, le ore lavorate nel complesso dell’economia risultano essere ancora del 4,8% inferiori rispetto al quarto trimestre 2007, che aveva registrato il valore più alto ante-crisi (dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro del centro studi Itinerari previdenziali).

In tutto ciò siamo ancora lontani dall’Europa. In Italia lavorano 23,3 milioni di persone. Il tasso di occupazione nella fascia d’età tra 20 e 64 anni è del 63% contro l’80% della Germania e il 73% della media dell’Unione europea.

