L’aereo caduto a Bojon

Un ultraleggero si è schiantato questo pomeriggio nel territorio di Bojon di Campolongo Maggiore nel veneziano. Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio. In corso le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 non è noto se ci siano vittime. Sul posto anche i carabinieri. Le prime notizie danno per vivo il pilota. Si tratterebbe di un aereo da turismo, un Piper. Sul posto anche l’elicottero della Protezione Civile.

I vigili del fuoco accorsi da Mira e Piove di Sacco hanno messo in sicurezza il mezzo aereo ed estratto il pilota 69 enne, che è stato stabilizzato dai sanitari del Suem 118 ed elitrasportato in ospedale.

Stamattina un aereo ultraleggero è precipitato nello specchio di mare antistante la spiaggia di Giardini Naxos. Salvo il pilota, un tedesco di 56 anni, che è riuscito ad uscire dall’aereo e a raggiungere la spiaggia. Quando, all’improvviso, per cause da accertare, l’aereo ha perso quota, il pilota ha deciso di tentare l’ammaraggio a una decina di metri dalla spiaggia, nell’area del molo di Schiso. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e un’ambulanza del 118.

Immagini dei Vigili del fuoco Veneto