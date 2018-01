Le accuse di Isabella Rauti a Gianni Alemanno

Il privato è politico. E non tarderà ad accorgersene anche Gianni Alemanno, che nei giorni scorsi è finito sulla copertina di Chi con la sua nuova compagna Silvia Cirocchi e oggi si becca una severissima reprimenda dalla sua ex moglie Isabella Rauti, figlia di Pino, compagna da una vita di Alemanno e soprattutto ex consigliera regionale, capo dipartimento alle Pari Opportunità e Ufficiale dell’Esercito Italiano, con il grado di Maggiore della Riserva selezionata, Corpo di Commissariato. Attualmente in politica con Fratelli d’Italia, la Rauti formula accuse gravissime nei confronti di Alemanno, che invece è schierato con Salvini:

La Rauti accusa anche di incoerenza politica Alemanno, che avrebbe scelto Salvini in spregio alla storia del Movimento Sociale Italiano a cui i due erano legati a doppio filo:

«Io non ho condiviso le scelte politiche di mio marito già dal 2015 e infatti sono rimasta in Fratelli d’Italia. E oggi non posso condividere la scelta per Salvini perché rivendico una storia autenticamente di destra e missina e preferisco l’originale a ogni imitazione. Salvini urla cose di destra ma non ha una storia di destra e non ha nel Dna del suo partito la difesa dell’unità nazionale che per me è valore primario e non negoziabile».

Quindi la sua scelta, Giorgia Meloni. Si candiderà con lei?

«Sarei felice di farlo. Ma al momento non ho ricevuto nessuna proposta formale e, poi, devo anche valutare il mio ritorno nell’esercito».