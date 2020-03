Un incendio è un corso al Palazzo di Giustizia di Milano. Secondo quanto appreso ad andare a fuoco è stato l’archivio. Sul posto sono arrivate sette squadre dei vigili del fuoco, di cui cinque autopompe, due scale e altri due mezzi; presente anche il funzionario di turno. I pompieri stanno avendo difficoltà a raggiungere l’incendio. Per ora non ci sono notizie di feriti. Le fiamme sembra siano partite da un archivio al settimo piano quando l’edificio era chiuso.

L’incendio all’archivio del Tribunale di Milano

L’attività di Palazzo di Giustizia è peraltro ridotta ai servizi essenziali a causa dell’epidemia di Coronavirus. Le fiamme dell’incendio divampato a Palazzo di Giustizia sono partite dal settimo piano dell’edificio intorno alle 5:25. Sul posto al momento ci sono due automezzi dei pompieri e diverse pattuglie di polizia locale e carabinieri per controllare gli accessi ai quattro lati del palazzo.

Da quanto è stato riferito, la cancelleria centrale dei gip è stata completamente distrutta nell’incendio. Sul posto anche il pm di Milano Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando nel palazzo e sono presenti numerose squadre anche con un’unità mobile per la protezione delle vie respiratorie. Sono al vaglio tutte le ipotesi, al momento nessuna la causa concreta.

EDIT ORE 8,56: I vigili del fuoco hanno spento l’incendio che è scoppiato alle prime ore dell’alba al Palazzo di Giustizia di Milano. Le fiamme si sono sviluppate in un archivio al settimo piano del palazzo e ha coinvolto solamente una stanza che affaccia su uno dei cortili interni, la segreteria dell’ufficio Gip. L’incendio è stato domato e non sembra aver provocato danni particolari. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso le verifiche per capire le cause dell’incendio, che al momento sembrano essere accidentali.