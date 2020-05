Incendio al Fisherman’s Wharf a San Francisco. Circa 125 vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme che si sono sviluppate in un deposito al Pier 45, che si trova nel quartiere della città californiana. Non si registrano al momento feriti e il molo è stato completamente evacuato. Le fiamme minacciano una storica imbarcazione della Seconda Guerra Mondiale ancorata nelle vicinanze.

L’incendio al Fisherman’s Wharf a San Francisco

Un terzo del Fisherman’s Wharf di San Francisco “è andato perso nelle fiamme”. Lo afferma il Fire Department di San Francisco. Il Fisherman’s Wharf è una delle zone turistiche per eccellenza della città per i suoi musei e per i ristoranti e perché vi partono molti dei traghetti per l’isola di Alcatraz.

BREAKING NEWS: Crews are battling a massive fire at a San Francisco warehouse on the city’s iconic Pier 45 at Fisherman’s Wharf. The fire started around 4:40a.m.

Firefighters said the SS Jeremiah O’Brien, one of two remaining fully functioning WWII Liberty ships, is threatened. pic.twitter.com/C73YMiGVpz — Peter Soregi (@PSoregi) May 23, 2020

Viewers video of the massive fire at Fisherman’s Wharf pic.twitter.com/eydzduQS7q — Reyna Harvey (@ReynaHarveyB) May 23, 2020

L’incendio è iniziato intorno alle 4:40 del mattino. Il pier 45 coinvolto dall’incendio non è il molo reso famoso dalla colonia di leoni marini (il Pier 39), ma è un’area ricca di attrazioni e decine di chioschi dove gustare le zuppe di granchi tipiche della città.

“I pompieri sono stati in grado di salvare la nave-museo Jeremiah O’Brien dalle fiamme. Il fuoco non è più in pericolo di propagazione ed è contenuto in un’area del molo”, ha detto il portavoce del San Francisco Fire Jonathan Baxter. “Molti muri dell’edificio sono crollati. Non sono stati segnalati feriti e almeno 130 vigili del fuoco sono sul posto di lavoro per contenere in sicurezza l’incendio”.