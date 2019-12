Ieri è arrivata la notizia dell’intesa raggiunta tra governo, tramite i commissari ex Ilva, e ArcelorMittal, nell’ultimo giorno utile, quando al tribunale di Milano era in programma la discussione del recesso dal contratto d’affitto dell’acciaieria di Taranto da parte di ArcelorMittal, annunciato a novembre scorso. Il nuovo green deal, l’accordo verde come viene definito nel documento, prevede la nascita di una newco pubblico-privata con la partecipazione dello Stato (si ipotizza una presenza tra il 20 e il 40% tramite Invitalia o Cassa depositi e prestiti). Ma la società sarebbe comunque guidata da ArcelorMittal. Gli investimenti della newco permetterebbero la transizione della fabbrica verso un mix di altiforni e forni elettrici.

ILVA, l’accordo tra governo e ArcelorMittal e gli esuberi che restano sul tavolo

Ma se il preaccordo riaccende la speranza sull’ex ILVA, c’è un problema che riguarda l’occupazione. Nel documento c’è scritto che «il governo è fortemente impegnato a preservare gli attuali livelli di occupazione». Niente di nuovo. Ma il fatto che in calce a questa prospettiva ci sia la firma anche di ArcelorMittal, fin qui irremovibile dalla stima di 4700 esuberi, non è dettaglio banale. Per il leader della Fim, Marco Bentivogli, «non ci sono garanzie di zero esuberi, anche perché la nuova Ilva marcerebbe con due altiforni e due forni elettrici, un mix che non satura la forza lavoro». Spiega oggi Repubblica:

I numeri degli addetti sono legati indissolubilmente ad un altro obiettivo messo nero su bianco nel memorandum: gli 8 milioni di tonnellate annue di acciaio prodotti a regime nel 2023 (oggi siamo intorno a 4). Solo così sarebbe garantita la piena occupazione, ma i dubbi corrono veloci perché secondo i sindacati solo due altiforni (il 4 e il 5, secondo il piano) più i due forni elettrici, a Taranto non basteranno a raggiungere quota 8 milioni. Di qui gli inevitabili esuberi stimati fra un minimo di 900 e un massimo di 2000, e che verrebbero affrontati con gli ammortizzatori sociali promessi dal governo e con le misure del Decreto Taranto sulla riqualificazione del territorio, compresi sgravi e incentivi ad aziende e lavoratori per il reimpiego degli ex operai Ilva. Da chiarire il destino di quelli oggi in carico all’amministrazione straordinaria.

Per il progetto di “decarbonizzazione” verrebbe istituita «una newco finanziata da azionisti pubblici e/o privati al fine di implementare e gestire impianti di produzione di tecnologia verde nel sito industriale di Taranto»: è lo stabilimento del “preridotto” che potrebbe coinvolgere gruppi siderurgici italiani, mentre la Snam che punta alla fornitura del gas si defila da eventuali contributi di equity.

Leggi anche: Roberto Rosso, Fratelli d’Italia e la ‘ndrangheta alle urne in Piemonte