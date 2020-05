Ramzan Kadyrov, presidente della Cecenia, aveva dato qualche tempo fa ai suoi concittadini la «sua» ricetta per tenere a freno il morbo: «Limone, miele e aglio». Questo dopo aver per settimane negato l’esistenza del coronavirus. Poi, dopo la prima ondata di contagi, ha cambiato registro, chiudendo le frontiere e intimando alla popolazione di stare in casa. Ora, a quanto pare, è malato di Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19. E si fa curare a Mosca. Racconta oggi il Corriere della Sera:

Nella Repubblica che lui ha pacificato e che gestisce per conto del Cremlino, i malati fino ad ora accertati sarebbero un migliaio su una popolazione di un milione emezzo di abitanti. Le vittime registrate sono appena undici. Secondo quanto ha riferito il giornale indipendente Novaya Gazeta, è possibile che molti dei contagiati non vengano dichiarati dai parenti per timore di ritorsioni da parte delle autorità locali. I test effettuati sono pochissimi e così molte persone non sanno se sono positive al virus o meno. E quindi continuano a circolare. Kadyrov ha bollato con parole di fuoco gli eventuali «untori», parlando ufficialmente in tv di coloro che avrebbero dovuto stare in quarantena e che invece erano stati visti al centro di Grozny, la capitale: «Vanno buttati in una fossa e lasciati lì a morire».