Il nuovo focolaio di COVID-19 in Valle Stura

Nella settimana dal 20 al 26 luglio il tasso di contagio Rt in Liguria è salito ancora, toccando 1,25. E tra le situazioni che preoccupano nella regione c’è quella della Valle Stura, dove decine di persone sono finite in quarantena.

Spiega oggi Repubblica Genova che un giovane frequentatore del ristorante Best Sushi è andato a cena nel locale prima della chiusura, e ha “portato” il virus a Masone. Tutti e sei i positivi, infatti, sono under 30, hanno sintomi leggeri o sono asintomatici.

Le ripercussioni fra i “contatti” però sono importanti (basti pensare a chi non può andare al lavoro) tanto che il sindaco Enrico Piccardo ha sbottato: «Vedo in giro ragazzi troppo disinvolti, che si comportano come nulla fosse. E invece non bisogna abbassare la guardia».Non solo Masone, però. Anche nella vicina Campo Ligure nelle ultime ore sono stati registrati cinque casi. Almeno per il momento non sono evidenti collegamenti con la vicina Masone, ma anche qui in attesa di tampone ci sono altre cinque persone, per lo più familiari di diverse età, senza contare quelle che a breve entreranno in quarantena.