Il metodo delle false separazioni per pagare meno tasse

Le false separazioni o separazioni simulate, secondo stime elaborate negli scorsi anni dal centro studi dell’Ami (l’associazione avvocati matrimonialisti), arriva a rappresentare il 7% di tutte le separazioni consensuali che si richiedono in Italia. Lo racconta oggi il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Patrizia De Rubertis che si tratta, nel dettaglio, di 6.400 separazioni sulle oltre 91.000 del 2018 (erano, ad esempio, 89.303 nel 2014) per i più svariati scopi: si va da chi cerca di ottenere l’assegno sociale, chi vuole pagare qualcosa in meno di tasse, chi punta a comprarsi la seconda casa con le agevolazioni previste per la prima o chi non vuole più pagare l’Imu e la Tasi della casa al mare o in montagna.

Senza contare i vantaggi che si possono ottenere indeterminate graduatorie, come quelle per l’assegnazione di una casa popolare o dell’agognato posto all’asilo nido. La separazione fa, infatti, venire meno il cumulo dei redditi e questo determina sgravi fiscali importanti, come la riduzione del costo delle tasse universitarie per i figli e i ticket sanitari. E i costi per i furbetti sono addirittura irrisori: per ottenere la separazione consensuale –che è quella scelta da oltre l’82%delle coppie–si spendono meno di 500 euro.

POCA SPESA, massima resa e pochissime possibilità di essere scoperti dal momento che i giudici non hanno poteri per verificare la simulazione di una separazione. E anche la guardia di finanza o l’Agenzia delle Entrate non hanno i mezzi sufficienti per effettuare controlli nei confronti di queste coppie che, se scoperte a stare sotto lo stesso tetto, potrebbero sempre dichiarare di essersi riconciliati da poco. Come spiega l’Ami, infatti, “la separazione non scioglie il matrimonio, ma lo sospende. I coniugi separati restano comunque ancora sposati e possono tornare insieme senza dover nemmeno informare il tribunale o il fisco. I furbi delle separazioni per finta non verranno così mai scoperti e, se scoperti, sarà difficile riuscire a sanzionarli”.