Il maxi-incendio di autobus nel deposito Atac di Tor Sapienza | VIDEO

Fiamme altissime, esplosioni, aria irrespirabile e conta dei danni ancora da quantificare. Questo è il bilancio parziale del maxi incendio nel deposito Atac di Tor Sapienza, quartiere sulla via Prenestina a Est della capitale. Il rogo è scoppiato nella notte e le cause ancora sono da accertare. Le immagini mostrano la situazione poco prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che hanno lavorato per diverse ore per placare la violenza delle fiamme.

Buongiorno, oggi la sveglia la da #Atac

🔥🚌 Per ragioni ancora da accertare, nella mattinata di martedì 5 ottobre si è sviluppato un incendio al deposito bus di Tor Sapienza https://t.co/RkDOWS3ego pic.twitter.com/E74DlCJEQv — Odissea Quotidiana (@OQuotidianaBlog) October 5, 2021

Incendio Atac Tor Sapienza, il rogo nel deposito distrugge 20 autobus

La segnalazione è arrivata nelle notte. Come si evince dalle immagini, la violenza del rogo all’interno del deposito Atac di via Prenestina ha coinvolto e colpito numerosi autobus che si trovavano all’interno del sito del quartiere Tor Sapienza. Almeno 20 mezzi di trasporto sono stati raggiunti dalle fiamme e sono stati distrutti. Nel video condiviso da Odissea Quotidiana si vedono anche diverse esplosioni provocate, probabilmente, dal contatto tra il fuoco e i serbatoi – pieni di carburante – presenti a bordo degli autobus.

Ci sono volute diverse ore per spegnere l’incendio e ora il tutto è oggetto di un’indagine da parte dei Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Roma Montesacro. I militari dell’Arma, infatti, hanno ricevuto una segnalazione da parte degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, i primi ad arrivare sul posto prima della chiamata ai Vigili del Fuoco. Dopo lo spegnimento delle fiamme, sono iniziati i primi rilievi – a cura del Nucleo Investigativo di via In Selci – per tentare di ricostruire le dinamiche di questa vicenda e valutare la possibilità di una possibile “causa” dolosa dietro questo rogo.

(foto: da profilo Twitter Odissea Quotidiana)