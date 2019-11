Il Giornale e la balla degli asili gratis da gennaio

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ieri ha dedicato parte della sua audizione parlamentare – in cui ha battibeccato con Claudio Borghi riguardo lo spread – sulla manovra alla «gratuità degli asili nido» prevista dal disegno di legge che ha appena iniziato il suo iter parlamentare. «Una misura importante» che, ha spiegato, dal primo gennaio «consentirà la gratuità per la grande maggioranza delle famiglie italiane, insieme a maggiori investimenti per la dotazione degli asili». Antonio Signorini sul Giornale spiega oggi che si tratta di un barbatrucco:

In realtà si tratta di un rafforzamento di una misura del governo Gentiloni, un buono di 1.500 euro all’anno per il quale nel 2020 era già prevista una spesa massima di 330 milioni di euro. La legge di Bilancio 2020 aggiunge altri 190 milioni. Cifra micro se si considerano le altre misure contenute nel Bilancio. Il bonus asili sale a 3.000 euro all’anno per le famiglie con Isee (l’indicatore della situazione economica equivalente) fino a 25.000, 2.500 fino a 40mila e 1.500 per gli altri.

Difficile, commenta il quotidiano, che il mini-sforzo convinca gli italiani a mandare i bambini all’asilo:

Secondo un recente studio di Openpolis, al Nord l’offerta di asili e servizi per l’infanzia è intorno al 24%, la metà nelle regioni meridionali. Il 50% degli asili è pubblico, la quota restante riguarda strutture convenzionate o a mercato libero. Spesso le famiglie sono costrette a scegliere questa ultima opzione perché nei nidi pubblici non c’è posto. E pagano rette molto più alte del bonus.

Chiara Saraceno su Repubblica invece segnala che il problema sono i posti:

Il problema è che c’è solo un posto su dieci bambini se si tratta di nidi pubblici, un po’ di più, ma sempre meno di un quarto della popolazione tra gli zero e i tre anni se si mettono insieme asili nido pubblici convenzionati e le sezioni primavera nelle scuole per l’infanzia. Queste cifre sconfortanti nascondono inoltre grandi differenze territoriali, con le regioni del Mezzogiorno che non sempre raggiungono il 10% di copertura e in genere le aree più povere del paese meno dotate di questo tipo di servizi. Quindi l’affermazione del ministro Gualtieri che da gennaio tutte le famiglie italiane con bimbi piccoli avranno il nido gratis appare francamente eccessiva. Se non accompagnata da un forte impegno ad ampliare sostanziosamente l’offerta nei prossimi anni, rischia persino di ampliare le disuguaglianze, tra famiglie, tra madri, tra bambini. La carenza di posti nido, infatti, costituisce un grosso vincolo alla partecipazione delle madri al mercato del lavoro.

