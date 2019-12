Il furto in casa di Verdini è un messaggio a Salvini?

Ieri abbiamo raccontato lo strano furto in casa di Denis Verdini con sfregio al ritratto di Matteo Salvini che l’ex parlamentare di Forza Italia teneva in casa (un ritratto del fidanzato della figlia? Ma non è un po’ prematura?). Oggi Il Fatto Quotidiano in un articolo a firma di Carlo Tecce e Giacomo Salvini spiega che per alcuni leghisti si tratta di un messaggio al “Capo”:

Il legame tra Verdini e Salvini non è soltanto di una potenziale parentela o di affetto per una umana proprietà transitiva degli affetti di famiglia, ma di frequentazione politica, perché Verdini, seppur non più eletto, non ha smesso di fare politica e la fa, pare, nel perimetro leghista col ruolo di ascoltato consigliere del capo del Carroccio e la cosa non piace ai leghisti che hanno più titoli per indirizzare Salvini.

Allora la congettura, o l’intuizione per carità, sta nel pensare che i furti siano un messaggio a Salvini, un dire al suocero affinché il genero intenda o un dire al genero attraverso il suocero. Chissà. Per altri è cronaca locale, toscana per la circostanza, e va trascurata per non speculare sulla sindrome di accerchiamento che può generare confusione in Salvini. E conla crisi diagosto qualcosa s’è già visto.