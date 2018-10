Il conto in Svizzera con una fiduciaria? Attenti alle truffe

Beppe Scienza sul Fatto Quotidiano oggi racconta di una fregatura proposta ai risparmiatori negli anni scorsi che sta tornando in auge in questi tempi in cui c’è chi teme l’uscita dall’euro e i prelievi forzosi dai conti correnti: negli anni scorsi molte banche svizzere indirizzavano i clienti a società fiduciarie italiane raccontando, ma solo a voce, che in tal modo i soldi restavano in Svizzera. Molti abboccarono.

Molte banche italiane (Intesa, Unicredit, Mps, ecc.) sub-depositano titoli per esempio presso l’americana State Street o altra società estera, e il risparmiatore non ha nessun accesso diretto a quei titoli. Ora lo stesso schema viene proposto da alcune fiduciarie ai risparmiatori preoccupati, facendogli credere che così il loro patrimonio sarà ben protetto presso una banca svizzera. Invece così non è.

C’È, INFATTI,un aspetto dirimente per capire come stanno le cose. Per le ritenute sugli interessi, le imposte sui capital gain , ecc. provvede a tutto la fiduciaria, come fanno banche e sim? Tecnicamente si dice che è sostituto d’imposta e normalmente è così. Tutto ciò è comodo, ma implica anche che l’investitore deve pensare che liquidità e titoli sono in Italia. Quindi soggetti a eventuali prelievi fiscali o conversioni forzose in diversa valuta, come se depositati in una banca o sim italiana. Una fiduciaria comporta costi inutili per chi teme il default dell’Italia, l’uscita dall’euro ecc. Dovrebbe semmai aprire un conto a suo nome presso una banca all’estero; e anche questo potrebbe non bastare.

