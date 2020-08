Ci sono 463 nuovi positivi e 2 morti. Sono 45 i ricoverati in terapia intensiva mentre i ricoverati con sintomi sono 763 (otto in meno di ieri). Le regioni a zero contagi sono Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Sono 151 i dimessi o guariti

I dati della Protezione Civile sulla situazione dei contagi da coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute: ci sono 463 nuovi positivi mentre i morti sono soltanto due. Sono 45 i ricoverati in terapia intensiva mentre i ricoverati con sintomi sono 763 (otto in meno di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 12455 persone mentre gli attualmente positivi sono 13263. I tamponi effettuati sono 37637. Le regioni a zero contagi sono Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Sono 151 i dimessi o guariti.

Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia

Per quanto riguarda il riparto regionale, Ci sono 38 nuovi contagi da Coronavirus SARS-COV-2 oggi nel Lazio. Di questi ventidue sono casi di importazione: otto i casi di rientro dalla Romania, un caso dall’India, un caso da Croazia, un caso dall’Ucraina, uno dalla Thailandia, uno da Ibiza e uno dalla Russia. In Toscana a causa del focolaio di Carrara impennata di nuovi casi: sono 61 in più, ieri i nuovi positivi erano stati 23. Non sono registrati invece nuovi decessi. Altri otto positivi in provincia di Arezzo sono relativi a un gruppo di giovani italiani rientrati da una vacanza all’estero così come due casi rilevati rispettivamente nel Senese e in provincia di Grosseto anch’essi rientrati da una vacanza all’estero. Nessun nuovo decesso anche in Puglia dove si registrano nove nuovi casi di positività a Covid-19 oggi , un dato stabile rispetto a ieri. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati testati 1260 tamponi con 16 nuovi positivi sono Sei nuovi casi di Covid 19 nel Sud Sardegna: cinque contatti di casi precedentemente confermati e un turista arrivato dalla Francia, tutti si trovano in isolamento domiciliare. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

Intanto in Veneto la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per accertare quanto avvenuto nel Centro migranti situato all’interno dell’ex Caserma Serena di Casier, dopo che in poco meno di due mesi i positivi al Coronavirus sono passati da 2 a 257. I nuovi positivi nella regione sono 58, mentre in Emilia-Romagna sono 69. In Piemonte i contagi sono 31.868 (+38 rispetto a ieri, di cui 33 asintomatici) cosi’ suddivisi su base provinciale: 16.024 Torino, 4.125 Alessandria, 2.966 Cuneo, 2.836 Novara, 1.889 Asti, 1.402 Vercelli, 1.157 Verbano Cusio Ossola, 1.056 Biella, oltre a 274 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.