Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 15 agosto in Italia

I dati della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia e il bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile dice che ci sono 629 contagi (ieri erano 574). I guariti sono 314. I ricoverati con sintomi sono 764, quelli in terapia intensiva sono 55 (ieri erano 56). La Regione Emilia-Romagna comunica che a seguito di una verifica interna dei dati sui decessi, la Ausl di Parma ha comunicato 154 decessi avvenuti in marzo, aprile e maggio e finora non conteggiati. I morti registrati oggi sono quindi 4 in più rispetto a ieri, più i 154 da conteggiare. A zero casi oggi la Provincia Autonoma di Trento e la Valle d’Aosta.

Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi casi per province: in Lombardia oggi 94 positivi e un decesso. Nel Lazio oggi 58 casi e nessun nuovo decesso. Il Veneto oggi registra 120 nuovi contagi, per un dato complessivo di 21.132 positivi dall’inizio dell’epidemia. Sale anche il numero delle vittime, con un nuovo decesso; resta fermo invece il numero dei soggetti in isolamento domiciliare fiduciario, 5.963. In Puglia oggi 22 nuovi positivi: 7 in provincia di Bari, 13 residenti in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. Sono stati effettuati 1.745 tamponi. Sono 11 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore nelle Marche: tre in provincia di Pesaro Urbino, sette in provincia di Ascoli Piceno e uno in provincia di Macerata. Questi casi comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici, asintomatici contatti di casi positivi e screening ambiente di lavoro. In Calabria 10 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 132.030 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.345 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 130.685. La Regione Piemonte comunica che dei 47 nuovi casi positivi, 15 sono diagnosi del 13 agosto inserite in ritardo a causa di un guasto tecnico che ha riguardato la Piattaforma COVID-19 Regione Piemonte. La Sardegna comunica che dei 5 nuovi casi positivi, 4 casi sono attribuibili in migranti del sud Sardegna e 1 caso nella città metropolitana di Cagliari in cittadino di rientro dalla Spagna. La Regione Sicilia comunica che dei 46 nuovi casi positivi, 13 provengono da Malta.

In Toscana sono 10.799 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri (7 identificati in corso di tracciamento e 31 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.028 (83,6% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 467.475, 3.767 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 633, +4,8% rispetto a ieri. Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 89 anni. Cinque nuovi casi di coronavirus sono emersi in Basilicata, dove ieri sono stati processati 230 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Si tratta di cittadini lucani residenti nei Comuni di Lauria (Potenza), Lagonegro (Potenza), Castelluccio Inferiore (Potenza) e di Tricarico (Matera) di rientro dall’estero. Una positività riguarda un cittadino lucano residente e conteggiato in Lombardia. Nella stessa giornata di ieri sono guariti due cittadini stranieri in isolamento in una struttura dedicata della regione. Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi al Covid-19 sono 12 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza è ricoverata una persona di nazionalita’ estera, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni. Ci sono poi nuovi casi in tutte le province dell’Abruzzo. Tredici quelli accertati nelle ultime ore: otto in provincia dell’Aquila, tre nel Pescarese, uno a Chieti e uno a Teramo. Il totale regionale sale a 3.558. Aumentano di dieci unità gli attualmente positivi, che salgono a 252: in ospedale sono ricoverate 26 persone (+3 rispetto a ieri), una delle quali in terapia intensiva; gli altri 226 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.834. Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 472. Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 30.385 casi di positività, 71 in più rispetto a ieri, di cui 40 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 71 nuovi casi, 43 erano gia’ in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 29 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti, 21 sono collegati a vacanze o rientri dall’estero (per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen, mentre per chi rientra da Croazia, Spagna, Grecia e Malta e’ stato introdotto un tampone senza isolamento domiciliare preventivo). Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in 5 città: a Ferrara (11 casi), a Reggio Emilia (11), a Bologna (10), a Modena (10), a Ravenna (9).