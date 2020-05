Valle muricana: la vera storia del focolaio di Covid-19 per il funerale a Roma

Ieri l’assessorato alla Sanità del Lazio ha fatto sapere che la crescita dei casi di Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 a Roma in due giorni era dovuta alla partecipazione a un funerale. Oggi il Messaggero fa sapere che si parlava di un’area a nord di Roma che è praticamente una piccola zona rossa con i volontari della Croce rossa che portano alle famiglie in quarantena gli approvvigionamenti.

Siamo nel Municipio XV, quattro villette una attaccata all’altra a Roma nord, riunite in un unico comprensorio in aperta campagna tra Prima Porta, Santa Cornelia e Valle Muricana, che adesso è diventato una mini zona rossa che rientra nella Asl Roma 1. Tutta colpa di un funerale, trapela dalla Regione, «del nonno, il più anziano, deceduto per Covid e altre complicanze». L’uomo era in casa e si ipotizza che durante la degenza qualcuno possa esser rimasto contagiato e che al funerale tra abbracci e pianti non si siano mantenute le distanze e sia avvenuto il maxicontagio.

Ma la famiglia non accetta questa versione. «Il funerale non c’entra niente, non siamo degli irresponsabili che si abbracciano e si baciano e non capiamo perché la Regione Lazio abbia dato questa informazione». Vittorio (il nome è di fantasia), l’anziano capofamiglia, non ha molta voglia di parlare di quanto è accaduto. Da ieri, la sua famiglia e quelle dei suoi tre figli sono in isolamento all’interno delle loro abitazioni a Roma Nord.Le quattro villette una attaccata all’altra. Diciotto componenti delle quattro famiglie sono risultati positivi, sottoposti alle misure di controllo e sorveglianza sanitaria dalla Asl Roma 1. Due settimane fa i quattro nuclei familiari erano stati autorizzati a partecipare al funerale di un parente che a sentir loro è deceduto «per patologie non riconducibili al covid-19».