Il sindaco leghista di Codogno non è d’accordo con Salvini sulla mascherina

Dopo lo show di Matteo “Rebel Rebel Salvini sulla mascherina in Senato, Francesco Passerini, sindaco di Codogno eletto proprio con la Lega, spiega in un’intervista al Messaggero che la mascherina si deve usare e che c’è un’emergenza sanitaria che ha vissuto sulla sua pelle:

Signor sindaco, allora Salvini ha torto quando dice: «Io la mascherina non ce lo e non me la metto»?

«Non ho sentito le sue parole. Noi, ovviamente, le usiamo, eccome. Ricordo che siamo stati uno dei comuni ad essere dichiarato zona rossa. Abbiamo visto sul campo e sulla nostra pelle la pericolosità del virus, e la protezione sanitaria è utile e necessaria. Qui dobbiamo stare molto attenti. Abbiamo avuto, dal 21 febbraio al 18 maggio, 224 morti su 16mila abitanti, e pensi che nello stesso periodo del 2019 – senza il Covid – i defunti erano stati un’ottantina. Insomma i dati si sono impennati».

Quindi?

«Qui a Codogno la mascherina la portano tutti ma proprio tutti. E’ obbligatoria in qualsiasi luogo chiuso, all’aperto non lo è, ma specialmente gli anziani la portano sempre. Quando vai in campagna o a fare passeggiate in luoghi spaziosi si può evitare, ma giusto lì. Sennò, le regole sono regole ed evviva le regole. Sono quasi due mesi che non abbiamo casi di positività, e occorre continuare a preservarci in tutti i modi. Anche l’uso delle mascherine ha contribuito a questo risultato».