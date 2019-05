Francesco Chiricozzi e la “milf” di cui si vantava con gli amici

Alessandra Ziniti su Repubblica oggi racconta che la mamma di Francesco Chiricozzi, apprezzata insegnante in un paese vicino, non era felicissima della militanza del figlio. La famiglia ha altri due figli: Claudia, la più grande, che lavora saltuariamente la sera nel bar che il padre Lorenzo ha ceduto in gestione, e Riccardo, 17 anni.

Era stato proprio Francesco Chiricozzi a raccontarlo agli amici che gli avevano chiesto perché non rispondesse più al telefono. «Me lo hanno preso», aveva detto spiegando di aver dovuto consegnare il cellulare alla polizia dopo che la ragazza con cui se l’era spassata nel circolo di Casapound a Viterbo era andata a denunciare lui e il suo amico Riccardo Licci. Tutti, al bar Smile, punto di ritrovo dei simpatizzanti di destra (quelli di sinistra stanno al bar La Roma a poche decine di metri) sapevano e tutti dubitano che si sia trattato di uno stupro.

Lui, di certo, non l’aveva raccontata così, s’era vantato di «essersi fatto una milf», come nel linguaggio gergale dei ragazzi si indicano donne ben più grandi sessualmente attraenti. E la “milf” di Chiricozzi e Licci, che ha il doppio dei loro anni, aveva anche “un’attrattiva” in più: «Ci ha detto che era una ex fidanzata di uno dei centri sociali». Ed ecco da dove, in piazza a Vallerano tra i coetanei di Chiricozzi ma non solo, si avanza l’improbabilissima ipotesi che i due siano stati incastrati. I più lo difendono.

