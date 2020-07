È sparito un positivo del focolaio di Ostia

Sei coinquilini del cittadino del Bangladesh di 43 anni impiegato come lavapiatti nello stabilimento balneare “La Vela” di Ostia sono stati trovati positivi al Coronavirus, mentre tutti i dipendenti del ristorante sono negativi.

Il caso indice, secondo quanto scrive il Messaggero oggi, è un altro coinquilino che nel frattempo è andato a Milano e che però risulta irreperibile. Nel frattempo la Regione Lazio ha fatto sapere che è stato chiuso un altro ristorante a Dragona:

C’è poi il caso di un altro inquilino del lavapiatti bengalese – risultato anche lui positivo al Covid-19 – lavorava come aiuto nelle cucine di un ristorante di Dragona, quartiere a sud di Roma. Si tratta dell’Old Wild West, una catena importante di ristoranti frequentata soprattutto da famiglie e giovanissimi. E ora l’allarme è anche per i ragazzi. In decine sono soliti ritrovarsi in questo ristorante che serve panini e piatti messicani. Il contact tracing coinvolgerà un numero cospicuo di persone, considerata l’alta affluenza dei giorni scorsi. Ma si dovrà partire prima dai dipendenti.

Anche in questo caso, il bengalese lavorava come lavapiatti e non aveva contatti con la clientela. Per questo bisognerà attendere l’esito dei tamponi a camerieri, cuochi e agli altri dipendenti per capire se è il caso di coinvolgere l’intera clientela. A quel punto si potrebbe iniziare a parlare di cluster. Le autorità sanitarie però avvisano: «Chiunque dei clienti del ristorante avesse un sintomo riconducibile a febbre e tosse, si recasse alla Asl per sottoporsi al tampone».