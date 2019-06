Fabiana Muscas: chi è la fan di Marco Carta arrestata per furto

Fabiana Muscas è la donna di 53 anni arrestata con Marco Carta per furto la settimana scorsa. La donna è un’infermiera professionale che lavora all’ospedale Brotzu di Cagliari, divisione cardiologia. Al processo per direttissima domenica il cantante si è difeso: «Io non ho rubato». E il giudice non ha convalidato l’arresto. A lei — 53 anni, sposata e vedova, una figlia — invece lo ha confermato,pur senza misure cautelari (cioè nessuna detenzione, in attesa del processo per entrambi, il 20 settembre). Da quel momento è svanita: non si sa se sia ancora a Milano o se è ritornata a Cagliari, dove vive in un quartiere popolare in casa dei genitori. Il Corriere della Sera ha provato a cercarla a casa sua:

«Fabiana non è qui» risponde al citofono una voce femminile. E non era neanche al lavoro in ospedale. Lei tace, per ora, anche se a un’amica ha risposto con un breve messaggio, fotocopia di quanto ha messo a verbale Carta: «Io non ho fatto niente». Anche i colleghi dell’ospedale sono increduli: «È una donna determinata, a volte spigolosa nei rapporti, ma ineccepibile nel lavoro. Quando l’abbiamo vista in tv a palazzo di giustizia e abbiamo saputo siamo rimasti allibiti. Impossibile pensare che una come lei abbia potuto rubare».

Il curriculum sembrerebbe confermare: coordinatrice dell’équipe infermieristica di cardiologia, tutor di eventi formativi, relatrice in congressi scientifici, esperta di programmi di riabilitazione dopo eventi cardiovascolari. Si è impegnata anche in attività sindacale, con la Cisl (ma ora non è più iscritta) fra i delegati della lista per la rappresentanza aziendale. Tuttavia una nota dell’ordine degli infermieri di Cagliari proietta qualche ombra («Fabiana Muscas non risulta iscritta all’albo») e annuncia approfondimenti sulla sussistenza dei requisiti per esercitare la professione.

