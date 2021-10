Nel cuneese, a Rossana ben tre squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per l’esplosione in un’abitazione di due piani

L’esplosione della villetta a Rossana | VIDEO

#Cuneo, dalle 6.30 tre squadre di #vigilidelfuoco al lavoro a Rossana per l’esplosione in un’abitazione di due piani: ingenti i danni, soccorsa una persona tra le macerie. Operazioni in corso per escludere la presenza di altri coinvolti [#2ottobre 8:20] pic.twitter.com/uYfuUCBqk6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 2, 2021

Dalle 6.30 i vigili del fuoco sono all’opera dopo il crollo, causato probabilmente da una fuga di gas, ha provocato ingenti i danni alla struttura. Una persona rimasta tra le macerie è stata soccorsa e affidata alle cure del personale medico. Le operazioni sono in corso per escludere la presenza di altri coinvolti. Sembra infatti che nella villetta in strada Peschiera nell’area collinare dietro allo stabilimento industriale «Bitron»,ci fosse un unico abitante, la persona estratta dalle macerie: l’uomo, di 76 anni, è stato trasportato in elicottero al CTO di Torino e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto scrive La Stampa il tetto e i muri dell’abitazione sono stati scaraventati a metri di distanza dalla potenza dell’esplosione.