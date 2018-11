Emanuela Orlandi e il dente del giudizio sullo scheletro della Nunziatura

Nelle more del caso delle ossa ritrovate alla Nunziatura Apostolica di via Po spunta un dente. Un molare, per la precisione, che potrebbe risolvere il primo dubbio del caso, ovvero il collegamento con il ritrovamento e i casi di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Come abbiamo scritto ieri, sullo scheletro sono stati ritrovati dei denti. Il Messaggero spiega oggi l’importanza della scoperta:

Perché le nuove indiscrezioni parlano della possibilità che uno dei due molari ritrovati con il cranio e lo scheletro,possa essere un dente del giudizio. Emanuela aveva 15 anni o poco più, Mirella era sua coetanea, troppo giovani per avere un’arcata dentaria già pienamente sviluppata. Se quindi la notizia risultasse vera, diminuirebbero le possibilità che si tratti di una delle due adolescenti scomparse. Per questa ragione, ieri, Pietro Orlandi, la mamma e le sorelle,si sono chiusi in casa, per cercare di ricordare se Emanuela avesse sviluppato il dente del giudizio, sene avesse mai parlato, o anche se ci fossero esami effettuati dal dentista, che potessero comprovarlo. Ma, a distanza di 35 anni, sebbene la memoria voglia cercare indizi per una verità di cui i parenti hanno veramente bisogno, nessuno è riuscito a ricordare qualcosa di rilevante. E così, bisognerà aspettare i risultati definitivi, e continuare a sperare.

Intanto c’è da registrare che la collaborazione tra autorità italiane che indagano e Vaticano sembra procedere tranquillamente e correttamente, a differenza dell’atteggiamento incredibilmente tenuto dalla Santa Sede negli anni Ottanta e Novanta, quando Oltretevere si cercò in tutti i modi di ostacolare la trasmissione di indizi e prove che si trovavano a San Pietro (tra cui le telefonate dei falsi rapitori di Emanuela) negando le rogatorie: