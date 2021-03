Elisa Di Francisca e la violenza di quel fidanzato geloso e manesco

Elisa Di Francisca la conosciamo tutti come campionessa di scherma. Ora lei racconta la sua storia di donna. Era una ragazzina eppure ha dovuto prendere una decisione da adulta: interrompere la relazione con il fidanzato che le aveva rotto il labbro con un pugno, e non solo

Elisa Di Francisca la conosciamo tutti: la campionessa di scherma che ci ha fatto sognare alle Olimpiadi, portandosi a casa due ori e un argento, però oggi in un’intervista a Repubblica si è messa a nudo raccontando una storia molto privata della sua vita. L’atleta di 38 anni ha parlato del suo libro “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta”, scritto con Gaia Piccardi per Solferino, spiegando che quando aveva 18 anni anche lei ha dovuto avere a che fare con la violenza di un uomo. Era una ragazzina eppure ha dovuto prendere una decisione da adulta: non solo interrompere la relazione con il fidanzato che le aveva rotto il labbro con un pugno, ma anche rinunciare a un bambino:

Da dove s’inizia?

«Dal fatto che credo di averla scampata. Sono sopravvissuta alla violenza maschile. Forse lui mi avrebbe sfigurata, forse sarei finita nel lungo elenco delle donne vittime di un rapporto sbagliato. Invece sono qui, perché ho detto basta, grazie anche a una madre che mi è stata vicina, non solo quando lui con un pugno mi ha spaccato il labbro». Aveva 18 anni.

«E sono rimasta incinta dello stesso fidanzato geloso e manesco, che mi aveva allontanato anche dalla scherma. Ho interrotto la gravidanza, cercando di cancellare quel momento. Ne ho parlato con pochissime persone, ma il dolore lo provi comunque, mi ha fatto molto male, è un pensiero che torna».

Sono passati 20 anni eppure per tantissime donne storie come quella raccontata da Elisa sono purtroppo la quotidianità. Appena ieri c’è stata la conferma che Ilenia Fabbri è stata uccisa da un sicario assoldato dal suo ex marito. Elisa per fortuna ce l’ha fatta: forse le sue parole aiuteranno altre persone ad allontanarsi da un partner violento e a salvare la propria vita