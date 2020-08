Il vaccino per COVID-19 è arrivato e lo Spallanzani cerca volontari

L’Istituto Spallanzani di Roma cerca “volontari sani, di ambo i sessi, di età compresa tra i 18 e i 55 anni e tra i 65 e gli 85 anni, iscritti al Servizio sanitario nazionale, che non abbiano partecipato ad altri studi clinici negli ultimi 12 mesi e che non abbiano contratto Covid-19”. E’ l’annuncio pubblicato dallo stesso ospedale, alla ricerca di volontari per la sperimentazione di un vaccino ‘italiano’ contro il Covid. Per l’impegno è previsto un compenso sotto forma di indennità “adeguata alla vigente normativa” e i test cominceranno il 24 agosto. “Se rispondi a questi requisiti e vuoi dare un tuo contributo nella lotta al coronavirus chiama il numero 06/55170203 dalle 09:00 alle 17:00 o scrivi una mail a dirsan@inmi.it”, si legge nel testo, con l’invito a diffondere il messaggio condividendolo sui social.

E intanto l’Unità di crisi della Regione Lazio annuncia che sono arrivate le prime dosi del vaccino contro il Covid-19 all’Istituto Spallanzani, per esclusivo uso sperimentale. Si stanno reclutando i volontari per la sperimentazione. I test avranno inizio il 24 agosto. Il vaccino ha già superato i test preclinici effettuati sia in vitro che in vivo su modelli animali, che hanno evidenziato la forte risposta immunitaria indotta e il buon profilo di sicurezza.