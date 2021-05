Si chiama Halima Cisse, ha 25 anni e ha partorito nove gemelli. La donna originaria del Mali ha sorpreso anche i medici che tramite le ecografie ne avevano individuato solo sette.

Halima Cisse: la donna che ha partorito nove gemelli

Il parto è avvenuto in Marocco ma anche in Mali, i medici si erano fatti ingannare dai due gemelli nascosti. La storia di Halima è stata resa nota Parto record in Marocco, dove una donna di 25 anni originaria del nord del Mali ha dato alla luce nove gemelli. Due in più di quanto i medici non avessero visto con le ecografie condotte sia in Mali, sia in Marocco. Lo rende noto il ministro della Salute maliano Fanta Siby, che ha raccontato come i figli di Halima Cisse, cinque bambine e quattro bambini, sono nati con parto cesareo.

Una gravidanza, la sua, che ha affascinato l’Africa occidentale e attirato l’attenzione dei suoi leader. Dopo che i medici hanno rivelato la necessità di cure specialistiche per la giovane madre, il leader maliano Bah Ndaw ha ordinato che la donna fosse trasferita in Marocco il 30 marzo. In una nota il ministro della Salute del Mali si è congratulato con “le équipe mediche del Mali e del Marocco, la cui professionalità è all’origine del felice esito di questa gravidanza”. medici erano preoccupati per la salute della donna, secondo i resoconti della stampa locale, così come per le possibilità di sopravvivenza dei suoi bambini.