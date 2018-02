I dieci lavori più richiesti

Il Corriere della Sera pubblica oggi due infografiche che riepilogano le dieci professioni più richieste secondo uno studio di Adecco, Assologistica e della Scuola di direzione Aziendale del Politecnico di Milano. Nell’ordine le prime tre riguardano commercio e servizi, attività di ristorazione e attività commerciali qualificate e non qualificate. Subito dopo ci sono i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento, gli artigiani, i metalmeccanici specializzati, gli installatori di attrezzature elettriche ed elettroniche.

Seguono gli impiegati in attività organizzative, amministrative, finanziarie e commerciali e gli operai semi-qualificati per la lavorazione in serie e gli operai specializzati dell’industria estrattiva e dell’edilizia. Sempre secondo lo studio, i lavori più a rischio di automazione sono agricoltura e pesca, commercio e magazzinaggio. E proprio lo studio segnala un incremento dei piccoli magazzini e della logistica dovuto soprattutto alla crescita del commercio on line.

In questo caso aumentano le offerte di lavoro nel campo: piccoli depositi — sperimentati con successo anche da Amazon e Ikea — che consentono di ridurre «sia la distanza rispetto ai punti di consegna, sia la dimensione minima per saturare il furgoncino predisposto per il servizio».