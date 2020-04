De Luca e il confronto tra l’ospedale di Napoli e quello della Fiera di Milano

Durante la sua consueta diretta facebook sull’emergenza Coronavirus il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha messo a confronto l’ospedale di Napoli in costruzione e quello alla Fiera di Milano nel frattempo edificato dalla Regione Lombardia. “Alla fine della settimana prossima aprono i primi reparti attrezzati dell’ospedale mobile di Napoli. In dieci giorni facciamo un ospedale vero e la struttura, a differenza della Lombardia, non sarà smontata dopo l’emergenza. L’ospedale prefabbricato campano rimarrà perché è un ospedale vero con terapie intensive vere, modernissime”, ha detto il presidente della Regione, parlando anche delle terapie intensive in costruzione.

“Facciamo un ospedale vero in dieci giorni. Con terapie intensive splendide, modernissime. Credo che sia bene anche sottolineare con soddisfazione e con orgoglio le eccellenze che abbiamo in Campania e anche le prove di efficienza amministrativa, per le quali credo che abbiamo conquistato il rispetto di tutti in Italia”, conclude De Luca.

Leggi anche: Come le mascherine pannolino della Regione Lombardia mettono in pericolo gli operatori sanitari