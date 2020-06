I paesi in cui la curva dei contagi torna a salire

L’infezione da SARS-COV-2 continua a diffondersi a ritmi da record in Sudamerica e raggiunge numeri significativi in Africa (soprattutto in Sudafrica) e Medio Oriente, mentre anche le curve epidemiche di molti Stati Ue tornano a salire. Il Fatto Quotidiano spiega oggi che Hans Kluge lega il fenomeno alla “rimodulazione delle restrizioni” decise da molti Paesi: “La scorsa settimana l’Europa ha registrato per la prima volta da mesi una crescita dei casi settimanali”, ha detto il direttore regionale dell’Oms. “30 Paesi hanno visto aumenti negli ultimi 14 giorni”.“In 11”c’è stata “una ripresa significativa che, se non controllata, spingerebbe di nuovo i sistemi sanitari al limite”.

I ricercatori hanno messo a punto una scala su base 100 che misura il “rilassamento”dei Paesi: dei 45 più colpiti (che hanno cioè più di 25mila casi) 21 hanno allentato le misure di distanziamento sociale e 10 di questi sono alle prese con un rialzo della curva. È il caso della Germania, dove il focolaio scoppiato alla Tönnies –quasi 1.500 casi tra gli operai del colosso delle carni nel Nordreno-Vestfalia – ha riportato l’indice Rt (la capacità di contagio di un infetto, la cui soglia di allarme è pari a 1) a quota 2,88: secondo la ricerca, il “tasso di restrizione” di Berlino è crollato dai 73 punti di inizio maggio ai 50 attuali e ha registrato un +36,7% di casi su base settimanale. Nel novero figurano anche Ucraina (oltre 40mila casi, di cui 994 nelle ultime 24 ore), Svizzera, Francia, Svezia, Bangladesh, Indonesia, Iran, Arabia Saudita e Stati Uniti.

Nella sola giornata di mercoledì, Washington ha ricevuto segnalazioni di 36.880 nuovi contagi da tutto il Paese, che è il più colpito al mondo con quasi 2,4 milioni di casi, 122mila morti e ha uno

stringency rate sceso da 72,7 di inizio aprile all’attuale 69,0.