Crozza ieri si è trasformato in Miguel Bosè in una divertentissima imitazione che sfotte il cantante negazionista

Crozza ieri si è trasformato in Miguel Bosè in una divertentissima imitazione che ricalca in chiave comica la sua intervista a un tv spagnola in cui il cantante aveva spiegato di essere negazionista e aveva raccontato la sua dipendenza dalla droga

Crozza e l’imitazione di Miguel Bosè, negazionista e drogato di Dixan | VIDEO



“Schiavo della droga”, racconta Crozza-Bosè, iniziando un elenco di sostanze stupefacenti per arrivare al Dixan, liquido e in polvere, passando anche per le ceneri di un defunto. E con gli occhi spiritati il comico poi ricrea la scenetta negazionista intimando al finto intervistatore di togliersi la mascherina: “Mirame! Il covid non esiste!”. La gag continua con il finto Bosè che ripete ossessivamente di aver chiuso con la droga da sette anni mentre delira snocciolando le sue tesi negazioniste.



“Mia madre non è morta di COVID, sono un negazionista”: il delirio di Miguel Bosè

“Sono un negazionista e lo dico a testa alta… Mia madre? Non aveva il Coronavirus e non è morta di COVID”, spiegava il vero Bosè:

Mi madre no se murió de COVID y eso tiene que parar ya. A mi madre se la sedó hasta la muerte como se solía hacer como con el resto de los ancianos. ASESINOS CRIMINALES. Si estuviera viva estaría plantando cara a esta farsa. MIGUEL BOSÉ. pic.twitter.com/7OSvVz1srE — pecaro1 (@pecaro1) April 12, 2021

Chiama assassini criminali le persone che l’avevano in cura e parla di un piano misterioso architettato per coprire le vere ragioni del decesso di Lucia Bosè: “Ad ucciderla è stato qualcos’altro… Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla” e poi sul Covid dice: “C’è un piano escogitato in modo che non si sappia…”. C’è un’altra parte dell’intervista che sta facendo molto discutere. Si tratta del momento in cui Bosè chiede perentoriamente al giornalista di togliersi la mascherina spiegando “Sono negazionista e questa è una posizione che tengo a testa alta. C’è un disegno che non si vuole far sapere, questa è la verità”. Jordi Évole si è rifiutato. Poi Miguel Bosè ha spiegato di essere stato dipendente dalla cocaina a tal punto da assumerne due grammi al giorno.