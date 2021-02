Crozza e l’imitazione di Draghi – VIDEO

Mario Draghi non è ancora presidente del Consiglio ma Crozza ha già pronta la sua imitazione: in attesa del ritorno di Fratelli di Crozza l’anteprima è già irresistibile. L’imitatore interpreta un Draghi che parla dopo aver incontrato Mattarella, ma ovviamente le parole del suo discorso sono tutt’altre.

L’ex numero uno della BCE ringrazia per l’incarico ricevuto. Ma non è come potrebbe sembrare: «Grazie presidente Mattarella dopo aver lavorato per anni con Angela Merkel…grazie che mi dà questa opportunità di incontrare Vito Crimi». Continua lo sfottò di Crozza che immagina l’entusiasmo di Draghi nell’incontrare i vari leader politici. E non risparmia davvero nessuno. Se Zingaretti basta “bagnarlo due volte al giorno” come se fosse una pianta rimane un mistero. Chi sarà quel politico che Macron, secondo CrozzaDraghi, chiama in maniera irripetibile? La trasmissione tornerà in onda a partire da venerdì 19 febbraio. Un’era geologica in queste ore in cui gli scenari politici cambiano da un momento all’altro. Chissà se la prossima volta che vedremo l’imitazione di Draghi SuperMario sarà diventato presidente del Consiglio o se ci aspetta l’ennesimo colpo di scena. Anche se potremmo chiamarlo un colpo al cuore. Perché vorrebbe dire che le elezioni sono vicine. Non un grandissimo risultato con tutto quello che c’è da fare.