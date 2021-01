Crisanti a Piazzapulita dice che potremmo toglierci la mascherina tra un paio di anni – VIDEO

Ieri il professor Andrea Crisanti è stato intervistato da Corrado Formigli a Piazzapulita. Crisanti ha spiegato che “La possibilità di una terza ondata dipende da due fattori: quante persone vacciniamo e se allo stesso tempo mettiamo come priorità quello di creare un sistema che è in grado di tracciare i contagi” precisando che “Non si vaccina con questi livelli di trasmissione perché ci possono essere delle varianti che se sono resistenti al vaccino poi si trasmettono come un fuoco selvaggio. Più c’è trasmissione più si generano varianti. Più varianti ci sono più è probabile che una di queste sia resistente al vaccino. Ma in questo momento un lockdown sarebbe inutile perché non abbiamo i vaccini”. Ma ha anche fatto una previsione molto negativa.

Secondo il professore “Psicologicamente l’anno peggiore sarà questo. Abbiamo la speranza dei vaccini ma è una speranza frustrata. La mascherina? Ci vorranno un paio d’anni per potercela togliere”. Crisanti ha spiegato che sarà necessario ancora per un periodo lungo indossare i dispositivi di protezione contro il Coronavirus perché non è ancora chiaro se chi è stato vaccinato possa trasmetterlo ad altri soggetti. Poi però ha voluto addolcire la sua previsione ottimisticamente riducendo il periodo a un anno e mezzo.