229 passeggeri della nave da crociera Costa Luminosa, di cui tre positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e a COVID-19, sbarcati a Savona e sistemati in un hotel di Roma. E senza che nessuno abbia avvertito la ASL o la Regione Lazio. La storia raccontata dal Messaggero comincia lunedì sera quando a Roma, in un hotel in zona Collatina, arrivano decine di van neri, scendono 229 persone e da quel momento passano le loro giornate nelle stanze della struttura. All’Asl e all’assessorato regionale alla Sanità non ne sanno nulla, nessuno li ha avvertiti.

I 229 crocieristi della Costa Luminosa (3 positivi) alloggiati a Roma all’insaputa della Regione Lazio

Sono in gran parte britannici, ma ci sono anche australiani e neozelandesi. E la Regione scopre tutto perché l’ambasciata del Regno Unito le telefona per chiedere informazioni sui suoi connazionali. L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato è piuttosto arrabbiato:

«Incredibile, la Protezione civile non ci aveva avvertito – s’infuria D’Amato – lo abbiamo scoperto per caso. L’Asl è andata all’interno a effettuare i primi 30 tamponi e 3 sono risultati positivi, uno in particolare è in condizioni più gravi e lo abbiamo ricoverato al Policlinico Tor Vergata». La nave era attraccata a Savona ma i passeggeri sono stati spediti un centinaio a Pisa, 229 in un hotel di Roma, senza che ancora siano stati organizzati i voli di rimpatrio. «Vi pare possibile? – dice D’Amato noi facciamo i salti mortali per aprire nuovi posti di terapia intensiva, per farei tamponi, per intervenire nelle case di riposo e nelle Rsa, e questi ci mandano senza dirci nulla 229 potenziali positivi senza dirci nulla. Borrelli ora ha compreso il nostro disagio e lo ringrazio».

Nella telefonata con Borrelli si trova un accordo: per tutti gli altri ospiti dell’hotel i test saranno eseguiti dalla sanità militare mentre subito saranno forniti i piani di volo per il rimpatrio dei passeggeri della nave da crociera nei rispettivi paesi di origine. Resta un’incognita: se saranno trovati altri pazienti positivi, andranno a pesare sul sistema sanitario laziale che ad oggi già conta 2.181 pazienti attualmente contagiati e 133 ricoverati in terapia intensiva.

Intanto alla Regione Lazio è stato chiesto di farsi carico dell’equipaggio di un’altra nave di crociera attraccata da una settimana al Porto di Civitavecchia. Si tratta della nave Msc Grandiosa, con a bordo 400 membri dell’equipaggio di origine indiana e indonesiana e già 12 positivi.

