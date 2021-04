In che misura è ancora importante la festa del primo maggio? Un sondaggio svela come la pensa nel 2021 l’opinione pubblica riguardo la Festa dei lavoratori

Cosa significa il primo maggio per gli italiani?

Per il 32% degli italiani è ‘molto’ importante, e per un altro 32% è ‘abbastanza’ importante, per un totale che arriva al 64%. E’ quanto emerge dal Tableau de bord, realizzato dall’Istituto Piepoli, che descrive una settimana dopo l’altra come gli eventi maggiormente rilevanti vengono visti e percepiti dall’opinione pubblica italiana.

Alla domanda ‘secondo lei in che misura è ancora importate la festa del 1 maggio’ più di 6 italiani su 10 hanno risposto che ricopre un ruolo rilevante, ma per gli altri 3 italiani su 10 (33%) si tratta di un giorno che ormai è ‘poco’ importante (21%) o ‘per nulla’ importante (12%). Infine c’è una piccola percentuale (2%) che ‘non sa’ il valore da attribuire alla festa del primo maggio.