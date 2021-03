Cosa deve fare chi ha fatto la prima dose di vaccino Astrazeneca: lo spiega Magrini di AIFA | VIDEO

Cosa deve fare chi ha fatto la prima dose di vaccino Astrazeneca? Lo ha spiegato il direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7

Cosa deve fare chi ha fatto la prima dose di vaccino Astrazeneca | VIDEO

“Chi ha fatto la prima dose deve stare tranquillo e va rassicurato, non deve fare nulla se non segnalare eventuali sintomi al proprio medico. Ci vuole fiducia nei dati della ricerca, in un piano vaccinale che c’è ed è funzionale alle dosi che arriveranno. (…) Da qui all’estate dovrebbero poter arrivare oltre 20 milioni di dosi al mese e Sputnik potrebbe arrivare all’EMA a maggio. Le vaccinazioni di massa non si fanno per menù, per preferenza del singolo. Ma il vaccino va resa una scelta consapevole e di fiducia, non deve essere obbligatori”.

Poi Magrini ha aggiunto: “Per noi il caso in questione è solo uno, ma nel coordinamento con gli altri paesi europei, in primis con la Germania che ha registrato un insieme di casi sospetti, abbiamo deciso di fare un approfondimento per verificare se questi fenomeni possano essere correlati al vaccino” anche spiegando che Abbiamo detto che il vaccino è sicuro e lo diciamo ancora, il rapporto benefici-rischi è ampiamente positivo. Per l’insorgere di rarissimi eventi di trombosi celebrale che hanno destato clamore mediatico e per avere un atteggiamento coerente tra tutti i paesi europei, si è presa la decisione politica di sospendere le somministrazioni, contrariamente alla scorsa settimana dove abbiamo ritenuto che bastasse la decisione della magistratura su un solo lotto. Questi giorni ci servono per avere ulteriori dati e convincere tutti della sicurezza del vaccino”