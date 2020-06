Coronavirus in Veneto: il cluster a San Donà

Oggi La Nuova di Venezia e Mestre ha riportato il racconto della famiglia che vive in una frazione di San Donà di Piave dove ci sono dieci positivi al Coronavirus SARS-COV-2 di cui alcuni ricollegabili a una donna che dopo aver pranzato con alcuni amici aveva ricevuto il responso positivo del test del tampone. Nell’articolo si spiega che la donna ha 30 anni (e non cinquanta come aveva scritto il Gazzettino).

Il focolaio di San Donà di Piave e il Coronavirus in Veneto

Nell’articolo si spiega che la donna ha 30 anni (e non cinquanta come aveva scritto il Gazzettino). «Non siamo persone poco serie o irrispettose, poteva accadere a chiunque», fanno sapere loro all’autore dell’articolo Giovanni Cagnassi. La persona non sapeva di essere contagiata, dicono: lavora in una struttura sanitaria e dopo otto tamponi negativi è risultata positiva all’ultimo effettuato di routine. Il giorno prima a cena si erano ritrovati nell’abitazione dove vive con la famiglia per mangiare lei e la sorella, i rispettivi fidanzati, un’altra amica con il suo compagno: ora sono tutti in isolamento fiduciario. I loro contatti sono per la maggior parte negativi al tampone tranne la donna e tre suoi familiari.

«Mia figlia lavora presso una struttura sanitaria», spiega il padre a La Nuova «e ha sempre fatto i tamponi, fino a quando uno, l’ultimo, non è risultato positivo. Io e mia moglie non eravamo a quella cena organizzata dalle nostre figlie due settimane fa. Eravamo fuori casa perché eravamo andati a trovare la suocera. Io e mia moglie siamo in quarantena, così come le mie figlie, i loro fidanzati, l’amica e il fidanzato. E poi altri contatti che ci sono stati e che sono stati ricostruiti nei giorni seguenti. Ma stiamo tutti bene e non abbiamo sintomi». Io contagiati sono le due figlie, il loro fratello e la madre. Gli altri tamponi sono negativi e sono tutti asintomatici.

Il giocatore del Venezia positivo e la serata a Jesolo

Il Corriere del Veneto scrive che per la storia di San Donà del Piave l’Usl 4 ha dovuto procedere a una ventina di tamponi. Intanto, ricorda il quotidiano, in Veneto c’è anche il caso del terzino del Venezia Gian Filippo Felicioli che lunedì è stato trovato positivo, facendo così scattare due protocolli: quello sportivo, essendo uno dei primi casi nel calcio post-riapertura, e quello sanitario. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Usl 4 del Veneto Orientale ha infatti subito avviato un’indagine epidemiologica che si preannuncia complessa: si stanno infatti ricostruendo tutti i luoghi frequentati dal giovane e dagli amici che erano con lui (tra cui un altro calciatore del Padova), per poi valutare se ci siano state situazioni a rischio di contagio: in quel caso scatterebbe l’ormai noto sistema di tamponamento o l’isolamento fiduciario. Il giocatore aveva trascorso una serata nei locali di Jesolo: la cena al ristorante,un paio di locali, la notte in albergo.

Sono infine otto i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il dato complessivo degli infetti a 19.233 dall’inizio del’epidemia. Lo segnala l’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore vi sono stati anche sette nuovi decessi per un dato totale di 1.994 vittime (tra ospedali e case di riposo). Resta stabile, da giorni,il numero dei pazienti in terapia intensiva, 12 dei quali sono ancora positivi al COVID. Gli attuali positivi sono 607 (-73 rispetto a ieri), e i soggetti in isolamento 847. Gli attuali positivi sono ancora scesi da 88 a 80: uno ogni 10 mila abitanti.

Fonte foto: pagina FB comune San Donà di Piave

