Ci sono 53 nuovi positivi al Coronavirus SARS-COV-2 e 13 morti nel bollettino di Regione Lombardia di oggi. Sono 458 i guariti o dimessi mentre rimangono stabili a 36 unità i ricoverati in terapia intensiva e scendono a 229 (quattro in meno) i ricoverati non in terapia intensiva.

Lombardia Coronavirus oggi: i dati del bollettino del 7 luglio

Oggi i tamponi effettuati in Lombardia sono stati appena 3380 mentre i debolmente positivi – abbiamo parlato qui di cosa significa esserlo – sono 7 e 29 sono stati scoperti a seguito di test sierologici. Nel dettaglio i nuovi positivi a Bergamo sono 29, mentre 17 sono i positivi a Brescia. Seguono Milano e Monza con cinque (di cui 4 in città), Lodi con tre, Cremona, Sondrio e Varese con uno. Non ci sono nuovi positivi a Mantova, Como, Pavia e Lecco.

Sono invece 138 i nuovi casi di contagio da COVID-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 241.956. Tornano a calare gli attualmente positivi (-467) per un totale di 14.242 segnalati oggi dalle Regioni, ripartiti tra 70 in terapia intensiva (-2), 940 nei reparti (-6) e in isolamento domiciliare (-459, pari nel complesso a 13.232 persone). Trenta i decessi registrati che portano la cifra complessiva a 34.899. Questi i dati principali registrati dal ministero della Salute, che da’ conto anche di 574 dimessi/guariti in più (totale, 192.815). I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono stati 43.119 in più per un numero totale di 5.703.673. Ma soprattutto in gran parte della Penisola non ci sono più malati di COVID in terapia intensiva. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono ben 14 le regioni che segnano quota zero nella casella dei casi più gravi. L’ultima in ordine di tempo è la Sicilia, passata dai 2 ricoverati di ieri al nessuno di oggi. Solo tre regioni hanno più di dieci ricoverati: la Lombardia (36 terapie intensive, invariate), il Lazio (13, +1) e l’Emilia Romagna (10,+1). Seguono il Piemonte con 8 terapie intensive (-1), il Veneto con 2 (invariate) e la Toscana con 1 (-1).