I morti dall’inizio dell’Emergenza coronavirus sono complessivamente 16.624 in Lombardia, +16 nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. I nuovi casi positivi sono 156, di cui 51 a seguito di test sierologici e 72 debolmente positivi. “I dati di oggi evidenziano un ulteriore importante calo dei pazienti ricoverati nei nostri ospedali, che si assestano a quota 501 rispetto ai 622 di ieri”, fa sapere l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati odierni della Regione Lombardia riguardo al coronavirus.

Coronavirus in Lombardia: i dati del bollettino di oggi 26 giugno

Fra gli altri dati da notare il superamento del milione di tamponi effettuati; con i 14.101 di oggi il totale sale a 1.004.753. I guariti/dimessi sono 49, per un totale complessivo di 65.323 (62.773 guariti e 2.550 dimessi). Le terapie intensive diminuiscono di 1 a 47. I nuovi casi per provincia: Milano 33 di cui 10 a Milano città, Bergamo 44, Brescia 27, Como 9, Cremona 1, Lecco 3, Lodi 3, Mantova 5, Monza e Brianza 9, Pavia 3, Sondrio 7, Varese 8.

Intanto la Diasorin e la Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia hanno ufficialmente depositato il ricorso al Consiglio di Stato per chiedere l’annullamento della sentenza dell’8 giugno in cui il Tar della Lombardia ha dichiarato non valido l’accordo tra la multinazionale e il San Matteo per la fornitura dei test sierologici. In concomitanza con il ricorso e’ stata chiesta anche la sospensione del provvedimento del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, in attesa del giudizio di merito.