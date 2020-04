Coronavirus: la corsa del Piemonte

L’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 e COVID-19 in Piemonte non sembra avere alcuna voglia di rallentare mentre la Regione e il suo presidente spingono per la riapertura come Fontana in Lombardia. Giorgio Sestili sul Fatto di oggi spiega che diecigiorni fasi ipotizzava che presto sarebbe diventata la seconda regione con più contagi in Italia e purtroppo le previsioni sono state confermate.

Come mostra il grafico di Emanuele Degani, l’Emilia-Romagna è leggermente sopra i 23mila casi, il Piemonte poco al disotto.Ma a preoccupare di più è l’andamento dei nuovi contagi. Dal grafico si vede bene il rallentamento di Emilia-Romagna e Veneto con le curve che diminuiscono la pendenza, mentre il Piemonte continua a crescere linearmente e non accenna a rallentare. Negli ultimi 10 giorni i nuovi contagi in Emilia-Romagna sono stati 2682 (+11%), in Veneto 2306 (+14%) e in Piemonte 5049 con un aumento del 22% (dati del 22 aprile). Dal 17 aprile i casi attualmente positivi diminuiscono in Emilia-Romagna e Veneto, il che significa che la somma giornaliera dei guariti e dei deceduti è maggiore dei nuovi infetti. In Piemonte invece continuano ad aumentare al ritmo di circa 260 casi al giorno (media degli ultimi 10 giorni). Infine, il parametro R0 a livello nazionale: secondo le stime del gruppo CoVstat, il Piemonte ha ancora un R pari a 1,16 (i contagi aumentano) mentre Emilia-Romagna e Veneto sono al di sotto di 1 (i contagi diminuiscono).

Luigi La Spina sulla Stampa oggi va all’attacco della giunta Cirio: