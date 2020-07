I dati del bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: 249 casi, 14 morti e 323 guariti: i casi rispetto a ieri sono in risalita, con 15 contagi in più. Anche i decessi sono in rialzo: oggi 14 mentre ieri erano fermi a 11. Arrivano intanto a 35.042 le vittime complessive dall’inizio della pandemia. I guariti (323 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 237) sono 196.806. Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368.

Il bollettino del Coronavirus in Italia oggi: i dati del 18 luglio

Più di un terzo dei nuovi positivi registrati si trova in Lombardia, regione che oggi conta anche dieci morti. Sono Sono 40 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna. Secondo il bollettino della Regione, con dati aggiornati alle 12, la gran parte dei nuovi contagi (individuati grazie a 4.775 tamponi) sono riconducibili a focolai già noti e a persone rientrate dall’estero. Fra questi, 25 sono asintomatici. Anche nella regione c’è un decesso, così come nel Lazio, dove ci sono anche venti casi in più rispetto a ieri. Le regioni in cui non si registrano contagi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.



Per quanto riguarda il dettaglio delle altre regioni, sono diventati complessivamente 6.800 i casi di ‘Covid-19’ accertati nelle Marche dall’inizio della pandemia, 3 nelle ultime 24 ore: uno in provincia di Pesaro-Urbino, uno quella di Ancona e uno nel Fermano. C’è poi un nuovo contagio ma nessuna vittima in Sardegna. Solo due nuovi casi, uno in provincia di Grosseto e l’altro a Prato, e nessun decesso in Toscana. In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.238 (+7 rispetto a ieri). Tre nuovi casi positivi al Covid-19 si registrano oggi in Puglia. Si tratta dei contagi (due donne albanesi e una 80enne ricoverata) segnalati già ieri dall’ospedale Perrino di Brindisi. Quindici persone sono invece risultate positive in una giornata in Campania su 1.561 tamponi effettuati; non si registrano decessi né guariti. Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo Rom di Napoli e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel Salernitano. Per altri 4 casi al momento sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità.