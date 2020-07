Ci sono 88 nuovi positivi e dieci morti nel bollettino sul Coronavirus di Regione Lombardia di oggi, 18 luglio. Mentre i tamponi processati sono 9054, i ricoveri in terapia intensiva sono stabili a quota 22 mentre quelli non in terapia intensiva scendono di dieci unità a 149.

Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 18 luglio

Oggi in Lombardia ci sono 244 guariti o dimessi mentre i debolmente positivi sono 15 e 9 positivi sono stati individuati grazie ai test sierologici. Per quanto riguarda l’incremento dei casi per provincia, Bergamo ha 29 positivi e Milano 24 di cui undici in città.

Le altre province hanno numeri più piccoli: 9 sono i contagiati a Brescia, 8 sono i contagiati a Lodi e quattro quelli della provincia di Monza e Brianza. Seguono Lecco, Varese e Mantova con tre, Sondrio con due e Cremona e Pavia con uno. Oggi non ci sono province senza contagi.