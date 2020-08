Il numero dei contagi di coronavirus oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute e i dati sull’epidemia della Protezione Civile: ci sono 412 nuovi contagiati, sei morti e 213 guariti. Il numero di tamponi è 40642 (ieri erano 26mila e i positivi ammontavano a 259). I ricoverati con sintomi arrivano a 801 mentre in terapia intensiva ci sono 49 persone. Le regioni a zero contagi sono Valle d’Aosta e Molise. Sempre secondo il bollettino in isolamento domiciliare ci sono 12711 persone (ieri erano 12543) mentre il totale degli attualmente positivi arriva a 13561 (ieri erano 13368).

Coronavirus in Italia oggi 11 agosto: il bollettino della Protezione Civile

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi positivi nelle regioni, oggi in Lombardia ci sono 68 nuovi positivi con un numero molto basso di tamponi: solo 4.537, la metà rispetto a ieri quando i test erano 9.343. Nessuna nuova vittima. Nessun decesso oggi anche in Veneto, ma si registrano 26 nuovi casi che portano a 20.741 i contagi dall’inizio della pandemia in regione. Rimane stabile la situazione negli ospedali, con 118 ospedalizzati e 9 ricoverati in terapia intensiva. Nelle Marche i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 4: due sono stati rilevati in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata, uno in quella di Pesaro Urbino. In Abruzzo 3 nuovi positivi rispetto a ieri e nessuna nuova vittima registrata. Anche in Piemonte altra giornata senza decessi per Covid-19, con il numero delle vittime che resta fermo a 4.136 deceduti risultati positivi al virus. Nelle ultime 24 ore sono segnalati 26 nuovi contagi, 14 dei quali importati e venti asintomatici.

I nuovi positivi sono 20 per un totale dall’inizio dell’epidemia di 31.888. In Toscana ci sono 22 casi in più, 10.674 complessivi. I nuovi casi hanno un’età media di circa 38 anni. Oggi non si registrano nuovi decessi. In Puglia si registrano oggi 20 nuovi positivi così ripartiti: 9 in provincia di Bari, 2 nella Bat, uno in provincia di Foggia, 6 in quella di Lecce e 2 in provincia di Taranto. Non c’è nessun nuovo decesso. In Basilicata c’è un nuovo positivo: si tratta di una residente a Calvello, in provincia di Potenza, rientrata dalla Lombardia e ora in isolamento domiciliare nel suo Comune. Risulta asintomatica e gli uffici dell’azienda sanitaria stanno tracciando i contatti stretti. Mentre in Sardegna si registrano 20 nuovi casi il focolaio di Carloforte sale a 16 positivi a Covid 19. Ai 9 riscontrati la scorsa settimana si aggiungono altri 7 casi accertati. Di questi – tutti riconducibili alla discoteca -, 5 sono di ragazzi di Carloforte e due di altri centri della zona.