La situazione dei nuovi casi di coronavirus in Lombardia oggi 11 agosto secondo il bollettino della Regione: oggi 68 nuovi positivi e nessun nuovo decesso.

Coronavirus in Lombardia oggi: i dati del bollettino per l’11 agosto

Nel bollettino la Regione Lombardia specifica che tra i nuovi casi 9 sono debolmente positivi e 10

a seguito di test sierologico. Sono stati effettuati però solo 4.537 tamponi, la metà rispetto a ieri quando i test erano 9.343, il totale complessivo è di 1.379.246. Oggi sono guarite altre 72 persone, aumentano di 10 unità i ricoverati non in terapia intensiva che passano a 160 e anche quelli in terapia intensiva che da nove passano a 10.

Per quanto riguarda la ripartizione dei nuovi positivi nelle province: a Milano ci sono 21 nuovi casi, di cui 12 a Milano città; a Bergamo 2 nuovi positivi, a Brescia 14; a Como 3 nuovi casi, a Monza e Brianza 6 positivi in più nelle ultime 24 ore, così come a Varese. La provincia di Mantova presenta 10 nuovi casi, mentre nelle ultime 24 ore si registra un nuovo contagio a Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio. Solo la provincia di Lodi è a zero casi.

