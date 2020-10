L’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 19.143 casi e 91 decessi di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: il bollettino di oggi e i dati della Protezione Civile per il 24 ottobre

La suddivisione dei contagi regione per regione: sono 1.729 i casi in più rispetto a ieri in Veneto. Il totale dei casi, da inizio dell’emergenza ad oggi, raggiunge cosi’ quota 42.869. In crescita anche i decessi, sette in più rispetto a ieri, 2.317 in totale. Nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati registrati 274 positivi: 57 in provincia di Macerata, 123 in provincia di Ancona, 32 in provincia di Pesaro Urbino, 37 in provincia di Fermo, 24 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (41 casi rilevati), contatti in setting domestico (74 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (64 casi rilevati), 8 casi registrati nel setting lavorativo, contatti in ambiente di vita/divertimento (15 casi rilevati), tre casi rilevati nel setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (10 casi) e quattro casi riscontrati nello screening realizzato in ambito sanitario. Di 55 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. Sono 375 i nuovi casi in Abruzzo su 3862 tamponi eseguiti. In particolare, 156 sono domiciliati in provincia dell’Aquila, 116 in provincia di Teramo, 43 in quella di Pescara, 35 in provincia di Chieti, 1 fuori regione, 24 su cui sono in corso accertamenti sulla residenza. Gli attualmente positivi sono 3742: 246 sono ricoverati (di cui 18 in terapia intensiva), 3496 in isolamento domiciliare. Oggi sono stati rilevati 412 nuovi contagi e tre decessi in Friuli Venezia Giulia. Scendono a 16 i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre salgono a 100 i ricoverati in altri reparti.