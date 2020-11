I numeri sui contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 23.232 contagiati e 853 morti di ieri: articolo in aggiornamento

Coronavirus Italia: bollettino oggi 25 novembre

I contagi ripartiti nelle regioni; sono 448 i nuovi contagi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore: 124 in provincia di Macerata dove i casi salgono a 6.165, 107 ad Ancona (8.203), 81 a Pesaro-Urbino (5.536), 48 a Fermo (3.184), 63 ad Ascoli Piceno (3.600) e 25 da fuori regione (866). Sono 8 le persone morte che avevano contratto il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Alto Adige. In provincia di Bolzano, che da lunedi’ 30 novembre iniziera’ ad aprire alcune attivita’ (barbieri, parrucchiere ed estetiste) e dal 4 dicembre bar e ristoranti, i numeri, almeno a livello di contagi, sono in leggero calo. Le nuove positivita’ sono 341 su 2.734 tamponi esaminati nella giornata di ieri. I decessi complessivi salgono a 498 mentre delle 146.006 persone sottoposte a tampone Pcr, 21.961 sono risultate positive. Scendono sotto 300, 298 il dato esatto, i pazienti covid ricoverati nei normali reparti degli ospedali. Scendono da 44 a 41 i pazienti covid che necessitano delle cure della terapia intensiva. Sono 623 i contagi registrati oggi in Abruzzo, risultati dai 4.685 tamponi effettuati e 9 i decessi che portano il totale a 831. Per quanto riguarda i contagi le persone colpite nelle ultime 24 ore hanno un’eta’ compresa tra i 2 mesi e i 100 anni, con 97 di questi di eta’ inferiore ai 19 anni: 21 in provincia dell’Aquila, 25 in provincia di Pescara, 23 in provincia di Chieti, 18 in provincia di Teramo. Sul fronte della distribuzione territoriale, per la prima volta dopo settimane, e’ Pescara la provincia che registra il numero peggiore, con L’Aquila che ne registra, invece, il minor numero. Questo il dettaglio dei contagi sul territorio: del totale dei casi positivi, 8234 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+111 rispetto a ieri), 4901 in provincia di Chieti (+124), 5108 in provincia di Pescara (+197), 6779 in provincia di Teramo (+151), 224 fuori regione (-2) e 199 (+42) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. I 9 decessi di oggi si riferiscono invece a persone di eta’ compresa tra 70 e 92 anni: 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Sostanzialmente stabili, anche oggi, i ricoveri. In terapia intensiva c’e’ infatti un paziente in piu’ (72 il totale); in ospedale sono stati 4 i ricoveri delle ultime 24 ore con, nel complesso, 676 pazienti ospitati nelle strutture del territorio. Il Veneto sfonda oggi il tetto dei 130mila positivi dall’inizio della pandemia. Con i 2.660 casi registrati nelle ultime 24 ore il totale dei contagiati della regione sale a quota 130.076. Il bollettino emesso dalla Regione riporta 76 nuovi decessi, dato che porta a 3.353 le morti complessive. I casi attualmente positivi sono 75.138.