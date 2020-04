Durante il fine settimana di Pasqua sono stati potenziati i controlli da parte della Polizia locale di Roma Capitale: oltre 30mila verifiche, più di 240 gli illeciti. Lo scrive su Twitter il sindaco Viirginia Raggi, segnalando che anche a Pasquetta “resta alta l’attenzione degli agenti: solo questa mattina eseguiti 6mila controlli”. I 240 multati rappresentano una percentuale dello 0,8% sul totale dei controllati.

Coronavirus: i 240 multati a Roma (su 30mila controllati) per violazione della quarantena

Più della metà le violazioni sono emerse ieri. Tra queste diverse auto sono state fermate, con a bordo anche più persone, mentre tentavano di raggiungere il litorale e uscire dalla città senza alcuna giustificazione valida per unirsi a parenti o amici per il pranzo di Pasqua. Fermati anche alcuni runner nei parchi o lontani dalle proprie abitazioni. Controlli intensi su tutto il litorale romano, comprese le strade di accesso, per prevenire trasgressioni alle disposizioni per l’emergenza coronavirus. Sotto occhio spiagge, zone tradizionali per picnic e scampagnate, aree verdi, possibili case di vacanza che possono essere meta di potenziali raduni. Tra sabato e ieri solo la Polizia Locale di Fiumicino ha eseguito 170 controlli sulle strade della città, comminando 6 multe a trasgressori.

Tra i multati dalla Polizia locale nel weekend di Pasqua c’è anche chi ha provato ad entrare in un’area verde a Colle Prenestino con un paracadute. I fermati in alcuni casi hanno detto di voler andare da parenti o amici per il pranzo di Pasqua o di essere in cerca di supermercati nonostante la chiusura delle attività commerciali. Fermati anche alcuni sportivi nei parchi. Questa mattinata le pattuglie hanno eseguito già circa 6mila verifiche, con 103 violazioni contestate finora. I vigili sottolineano che “resta alta l’attenzione per contrastare i comportamenti che violano le misure adottate per fermare il contagio da Coronavirus, con particolare attenzione agli spostamenti, anche da e verso i Comuni limitrofi alla Capitale, privi di urgenza o di una motivazione valida”. Un elicottero della polizia ha dovuto volare sui tetti di un quartiere di Palermo dove erano tutti intenti a grigliare.

Le forze di polizia impegnate nella verifica del rispetto delle norme di contenimento del contagio da Coronavirus nel giorno di Pasqua hanno controllato 213.565 persone e 60.435 tra esercizi ed attività commerciali. Secondo i dati resi noti dal Viminale, ieri le persone sanzionate amministrativamente per non aver rispettato le misure sugli spostamenti sono state 13.756, il 9,9% in più rispetto a sabato; le persone denunciate per aver attestato il falso nell’autodichiarazione sono state 100, quelle denunciate per aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus 19. Sempre ieri, gli esercenti sanzionati sono stati 121, le attività chiuse 47. Nel weekend di Pasqua sono state eseguite verifiche complessivamente su 795.990 persone e 244.131 attività o esercizi commerciali. Anche oggi, giorno di Pasquetta, per mantenere il rispetto delle misure anti Covid-19 sono in corso controlli in particolare sulla rete stradale e autostradale, anche con l’impiego di elicotteri e droni da parte delle forze di polizia. Dall’11 marzo a ieri sono state controllate 6.976.423 persone e 2.831.550 attività.

Leggi anche: La bufala delle code sulla Pontina per la vacanza al tempo del Coronavirus