Il Coronavirus e il concerto dei Jonas Brothers ad Assago il 14 febbraio

L’indagine epidemiologica effettuata sui casi di Pomezia, ovvero il poliziotto e la sua famiglia risultati positivi, “evidenzia un link epidemiologico con l’evento del 14 Febbraio al Forum di Assago”. Lo precisa l’assessorato alla Salute della Regione Lazio. “La sequenza temporale dell’esordio dei sintomi e l’analisi sierologica depongono per contatto non autoctono ma derivante dalla Lombardia”, precisa la Regione. Secondo quanto si è appreso la figlia del poliziotto risultato positivo avrebbe assistito il 14 febbraio scorso al concerto al Forum di Assago. “Il contact racing nel quale vengono riportati nel dettaglio contatti, trasporti e soggiorni è stato immediatamente messo a disposizione del Ministero della Salute, come da protocollo”, sottolineano dalla Regione.

Anno del signore 2020 i Jonas Brother decidono di cantare Gotta Find You facendo venire giù il Forum di Assago con conseguenti ricordi di momenti felici. #HappinessBeginsTourMilan #HappinessBeginsTour pic.twitter.com/P77XRa16vH — una bimba di zia Mara. 🌻🏳️‍🌈🐧 (@bimbadiziamara) February 15, 2020

Il Forum di Assago, installazione specializzata in gare di basket e hockey, e in concerti medi e grandi, si trova alle porte di Milano. Il 14 febbraio scorso si è tenuto un concerto degli Jonas Brothers, una band americana di grande successo composta da tre ragazzi idoli delle teenagers, nominati ai Grammy Awards e dalle vendite di platino. Il concerto fa parte dell’Happiness Begins Tour 2019, che prevede come unica data in Italia proprio il Mediolanum Forum.

I giovani che hanno affollato la serata, quindi, provenivano da tutta Italia. Intanto ol Coronavirus ha ‘stoppato’ anche gli Harlem Globetrotters. Le 8 partite-spettacolo dei funamboli americani del basket, che erano in programma da mercoledi’ 11 marzo, sono state infatti riprogrammate dal 10 al 17 giugno per l’emergenza: primo show ad Ancona, Milano ultima data. Ovvero proprio al forum di Assago.

Leggi anche: Il rischio di due nuovi focolai del Coronavirus